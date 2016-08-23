Київ та Мехіко підписали меморандум щодо співробітництва у сфері охорони здоров’я

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, документ підписали міністр охорони здоров’я м. Мехіко Хосе Армандо Ауед Ортега та виконуючий обов’язки директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Дмитро Турчак.

Читайте такожКиїв опинився в десятці найменш придатних для життя міст

Підписання меморандуму відбулося в рамках зустрічі заступника голови КМДА Миколи Поворозника з делегацією м. Мехіко на чолі Ортегою. На зустрічі співрозмовники обговорили можливості міжнародної співпраці у сфері охорони здоров’я, освітніх програм і програм партнерства, обміну досвідом.

Під час зустрічі мексиканська сторона презентувала програму «Лікар у твій дім», яка отримала високу оцінку у Гарвардській школі охорони здоров’я та була рекомендована для впровадження в Мексиці та Латинській Америці.

Програмою передбачено надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення. У першу чергу, це неповнолітні вагітні, які не перебувають під перинатальним наглядом, діти, які не перебувають під педіатричним наглядом, хворі, які не мають можливості викликати лікаря додому та пацієнти, що потребують паліативної допомоги.

Читайте такожКиїв приєднається до проекту USAID щодо боротьби з туберкульозом

«Досвід Мехіко цікавий для міської влади, адже у Києві багато людей, які потребують такої допомоги. Сподіваюся на плідну співпрацю та обмін напрацюваннями у підготовці відповідної програми для столиці», – зазначив Поворозник.

Як повідомляється, програмою перебування делегації м. Мехіко у Києві передбачено візит членів делегації до Перинатального центру Київського міського пологового будинку №7 та до Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Київської міської клінічної лікарні № 5.