Телефон за кермом небезпечніший за алкоголь і наркотики?

Британська лабораторія дослідження транспорту встановила, що водії, які пишуть за кермом SMS-повідомлення, створюють на дорозі більше небезпечних ситуацій, ніж водії, що знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп`яніння.

Провівши ряд спостережень, британські експерти виявили, що реакція водіїв, які зайняті написанням SMS, сповільнюється на 35%, тоді як увага п`яних водіїв погіршується лише на 12%, а під впливом марихуани - на 21%.

Крім того, водії, що відволікаються на телефонні повідомлення і дзвінки, часто пропускають потрібні повороти, виляють по дорозі і не витримують дистанцію - ця цифра майже в три рази вище за свідчення для водіїв, що вживали марихуану.

medvesti.ru