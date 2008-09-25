Серед причин смерті – якість питної води

У 260 містах і селах України вода, яка подається по трубопроводах, не придатна для пиття. Найгірша її якість в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській і Херсонській областях.

Українці живуть набагато менше, ніж могли б, із-за низької якості питної води. «Тривалість життя чоловіків складає в середньому не більше 62 років, а то і менше, жінок – трохи більше», - заявив Міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

«Забезпеченість країни питною водою є найнижчою в порівнянні з іншими європейськими країнами. Україна подає всього 1 тис. куб. м води на одну людину в рік, тоді як Німеччина і Франція – 2 тис. куб. м. Росія є лідером в цій області, де на людину доводиться 3 тис. куб. м води», – проінформував Кучеренко.

При цьому він відзначив не тільки низьку якість води, але і постійне підвищення її вартості. Міністр ЖКГ повідомив, що вода з підземних джерел також не відповідає вимогам стандартів, особливо в Полтавській, Львівській, Чернігівській і Черкаській областях.

Міністр охорони здоров`я України Василь Князевч у свою чергу відмітив, що середня тривалість життя українців на 20 років нижча, ніж у японців. Зараз 60-річний рубіж не долає майже третина населення країни і, за спостереженнями медиків, вірогідність померти, не доживши до пенсійного віку, для подальших поколінь все збільшується. Серед причин смертності – все те ж якість питної води.

likar.info