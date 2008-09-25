ВР ухвалила закон про реабілітацію постраждалих від катастроф

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку державних аварійно-рятувальних служб та проведення заходів у сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 238 народних депутатів із 425, зареєстрованих у залі.

Законодавчим актом вносяться зміни до законів «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» та «Про аварійно-рятувальні служби».

Законом передбачено, що постраждале населення, а також особи, залучені до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, і рятувальники гарантовано забезпечуються відповідним лікуванням та психологічним відновлення у санаторно-курортних закладах, при яких створено центри медико-психологічної реабілітації.

Також законом передбачено, що неповнолітні особи, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації і в яких загинув один або двоє батьків, гарантовано забезпечується відповідним лікуванням та психологічним відновленням у таких центрах.

При цьому центри медико-психологічної реабілітації створюються при санаторно-курортних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування.