Україна приєдналася до Конвенції ООН щодо прав інвалідів

Україна приєдналася до Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативний протокол до неї.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Документ підписав у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2006 року Генеральна асамблея ООН консенсусом схвалила Конвенцію про права інвалідів.

Конвенція є першим всеосяжним міжнародно-правовим документом, направленим на захист прав осіб з різними видами стійких фізичних, психічних, розумових або сенсорних порушень.

Вона містить 50 статей, спрямованих на захист і заохочення прав інвалідів, ліквідацію дискримінації щодо ним, забезпечення їх права на роботу, медичне обслуговування, освіту і повну участь у життя суспільства, а також доступ до правосуддя, особисту недоторканність, свободу від експлуатації і зловживань, свободу пересування.

Згідно з Конвенцією, держави повинні прийняти і виконувати закони та інші заходи, спрямовані на поліпшення правового захисту інвалідів. Також вони зобов`язані відмінити законодавчі акти і боротися з усіма традиціями і практикою, які допускають дискримінацію щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями.