Чернігівська дитяча лікарня отримала новітнє обладнання

Сьогодні Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» та компанія «Проктер енд Гембл Україна» передали Чернігівській обласній дитячій лікарні комплект сучасного обладнання для надання своєчасної допомоги дітям з вадами слуху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, акція відбулася у рамках проекту з передачі комплектів сучасного обладнання для допомоги дітям з вадами слуху чотирьом лікарням України – у Волинській, Запорізькій, Чернігівській областях та Криму.

Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала діагностичний аудіометр та імпедансний аудіометр з розширеним діапазоном частот. Загальна вартість обладнання - 500 тис. грн.

Фонд «Україна 3000» і компанія «Проктер енд Гембл Україна» оголосили про старт спільного проекту допомоги дітям із вадами слуху 18 липня 2008 року. Раніше у рамках проекту обладнання отримала Республіканська дитяча клінічна лікарня МОЗ Криму.

Дана акція продовжує спільний благодійний проект фонду «Україна 3000» і компанії «Проктер енд Гембл Україна» «Здорові діти України», що реалізується у рамках програми фонду «Від лікарні до лікарні». Першою подією цього проекту стала передача у жовтні 2005 року чотирьох реанімаційних машин швидкої допомоги вартістю понад 1,5 млн. грн. Кіровоградській, Закарпатській, Луганській обласним дитячим лікарням і Черкаському територіальному центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. У 2006 року благодійники передали обладнання для неонатологічних відділень Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні та Хмельницькій міській клінічній лікарні. Загальна вартість обладнання становить понад 850 тис. грн.

Чернігівська обласна дитяча лікарня є учасником програми «Від лікарні до лікарні» фонду «Україна 3000». Протягом 2006-2007 років лікарня отримала від фонду благодійну допомогу у вигляді медичного обладнання, книжок та іграшок на загальну суму близько 170 тис. грн.