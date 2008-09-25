Україна ініціює розробку Екологічної Конституції Землі
Потрібна єдина структура екозахисту
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна ініціює розробку Екологічної Конституції Землі та створення під егідою ООН єдиної структури екологічного захисту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав у своєму виступі на загальних дебатах 63-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
«Наш національний порядок денний співзвучний з головними викликами, які стоять перед всією світовою спільнотою», - сказав В.ЮЩЕНКО. Зокрема, він запевнив, що як країна, яка володіє найкращими в світі чорноземами, Україна націлена зробити відчутний внесок у спільну роботу з розв`язання проблем глобальної продовольчої кризи.
За його словами, Україна також готова сприяти консолідації міжнародних зусиль для втілення ефективної і справедливої енергетичної політики.
«Принципи, що повинні реалізовуватись, прості: взаємна вигода, безперебійне виконання своїх зобов`язань і недопущення жодного енергетичного тиску», - сказав Президент України.
В.ЮЩЕНКО також закликав до активізації глобальної співпраці у сфері екології. Він повідомив, що Україна вносить ініціативу з розробки та укладення рамкової угоди зобов`язуючого характеру - Екологічної Конституції Землі та створення під егідою ООН єдиної структури екологічного захисту з належними повноваженнями і механізмами роботи.
Окрім того, зазначив Президент, Україна планує пожвавити роботу у подоланні загроз ВІЛ/СНІДу та інших небезпечних захворювань. “Для України ця проблема зберігає свою виняткову актуальність”, – додав він.
Президент України також запевнив, що у полі зору нашої держави зберігається весь комплекс спільних завдань - від проблем бідності до боротьби з торгівлею людьми, міжнародним тероризмом і розповсюдженням зброї масового враження.
«Наша лінія - чітка: конкретна робота, партнерська, конструктивна, відповідальна. В основі нашої політики - демократичні цінності, відкритий діалог зі всіма партнерами різних культур і безумовна повага до фундаментальних прав людини», - заявив глава держави.