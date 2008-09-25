Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна ініціює розробку Екологічної Конституції Землі та створення під егідою ООН єдиної структури екологічного захисту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав у своєму виступі на загальних дебатах 63-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Наш національний порядок денний співзвучний з головними викликами, які стоять перед всією світовою спільнотою», - сказав В.ЮЩЕНКО. Зокрема, він запевнив, що як країна, яка володіє найкращими в світі чорноземами, Україна націлена зробити відчутний внесок у спільну роботу з розв`язання проблем глобальної продовольчої кризи.

За його словами, Україна також готова сприяти консолідації міжнародних зусиль для втілення ефективної і справедливої енергетичної політики.

«Принципи, що повинні реалізовуватись, прості: взаємна вигода, безперебійне виконання своїх зобов`язань і недопущення жодного енергетичного тиску», - сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО також закликав до активізації глобальної співпраці у сфері екології. Він повідомив, що Україна вносить ініціативу з розробки та укладення рамкової угоди зобов`язуючого характеру - Екологічної Конституції Землі та створення під егідою ООН єдиної структури екологічного захисту з належними повноваженнями і механізмами роботи.

Окрім того, зазначив Президент, Україна планує пожвавити роботу у подоланні загроз ВІЛ/СНІДу та інших небезпечних захворювань. “Для України ця проблема зберігає свою виняткову актуальність”, – додав він.

Президент України також запевнив, що у полі зору нашої держави зберігається весь комплекс спільних завдань - від проблем бідності до боротьби з торгівлею людьми, міжнародним тероризмом і розповсюдженням зброї масового враження.

«Наша лінія - чітка: конкретна робота, партнерська, конструктивна, відповідальна. В основі нашої політики - демократичні цінності, відкритий діалог зі всіма партнерами різних культур і безумовна повага до фундаментальних прав людини», - заявив глава держави.