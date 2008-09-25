Схвалено проект постанови щодо діяльності органів опіки

Кабінет міністрів України схвалив проект постанови „Про діяльність органів опіки і піклування з питань захисту прав та законних інтересів дитини”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, необхідність цього нормативно-правового документа обумовлена потребою запровадження чіткого порядку і правил діяльності місцевих органів виконавчої влади та самоврядування як органів опіки та піклування, які згідно з Конституцією та законами України у разі кризової ситуації в житті дитини уповноважені від імені держави її захищати. Такі правила в Україні наразі не розроблені.

Схвалений урядом проект постанови має на меті впорядкування діяльності органів опіки і піклування з питань захисту прав та законних інтересів дитини. Його виконання дозволить забезпечити реалізацію прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток. Будуть удосконалені процеси профілактики сирітства дітей, унеможливлена дитяча безпритульність та бездоглядність.