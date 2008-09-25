На Полтавщині медкомісія видавала підробні довідки з інвалідності

У Полтавській області порушено кримінальну справу за фактом безпідставного отримання 58 громадянами груп інвалідності

Прокуратура Полтавської області порушила кримінальну справу за фактом безпідставного отримання 58 жителями області груп інвалідності.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу захисту майнових та інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Полтавської області Світлана ГЛУШКО.

За її словами, порушення виявлені співробітниками очолюваного нею відділу спільно з фахівцями Контрольно-ревізійного управління в області й правоохоронцями в ході перевірки діяльності спеціалізованої онкологічної медико-соціальної експертної комісії.

Зокрема, співробітники правоохоронних органів встановили, що на підставі підроблених висновків з актів огляду МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) 58 громадянам було незаконно встановлено група інвалідності, на підставі чого призначалася, нараховувалася й виплачувалася пенсія по інвалідності.

Внаслідок неправомірних виплат псевдо-інвалідам Головному управлінню Пенсійного фонду України в Полтавській області завдано збитків на суму понад 600 тис. грн.

Кримінальну справу порушено за ст. 364 ч. 2 (зловживання службовим становищем) і ст. 366 ч. 2 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.