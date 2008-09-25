З 1 жовтня підвищуються пенсії для осіб, які втратили працездатність

З 1 жовтня відбудеться наступний етап підвищення пенсій у зв`язку із збільшенням оцінки одного року страхового стажу і розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства праці і соціальної політики України.

З 1 жовтня ц.р. оцінка величини одного року страхового стажу становитиме 1,35%, на сьогодні вона становить 1,2%.

Також з 1 жовтня 2008 р. прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшиться до 498 грн.