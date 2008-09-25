Психологи МЧС працюють на місці вибуху у Дрогобичі

На Львівщині тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла у місті Дрогобич, на вулиці Самбірській, де у приватній квартирі стався вибух.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 8 постраждалих, із них 2 дитини 1995 та 2008 років народження, шпиталізовані до міськлікарень Дрогобича та Львова. Під час транспортування до медзакладу одна 33-річна жінка померла. Вибухом пошкоджені 22 квартири. Зазнали значних руйнувань квартири №№ 94, 95, 96 та 101, в яких зруйновані міжквартирні перегородки, обрушена плита міжповерхового перекриття 7-го поверху, значно пошкоджена бокова несуча стіна, та у 18 помешканнях вибиті вікна та двері.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт пожежно-рятувальними підрозділами МНС врятовані 8 людей, а 90 були евакуйовані.

За рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НС мешканці під’їзду тимчасово розселені до готелю та родичів. Із ними постраждалими працюють психологи МНС.

Станом на сьогоднішній ранок за заявками мешканців повністю вивезене майно з чотирьох квартир та ще з чотирьох частково; проведено скління вікон (на 45%); обстежено технічний стан мереж газопостачання та інших систем життєзабезпечення, що могли стати причиною вибуху; розгорнуто консультаційний пункт із надання допомоги постраждалим, де організоване цілодобове чергування.

На місці працює Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня о 21.00 у Дрогобичі Львівської області стався вибух у житловому будинку, внаслідок чого пошкоджено 22 квартири. 4 квартири практично повністю зруйновано.

З будинку відселено 90 осіб. Правоохоронні органи проводять розслідування обставин, які спричинили вибух у будинку.

На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.