У Вінниці лікарні підключено до теплопостачання

Станом на 24 вересня у Вінниці 13 дитячих садків, лікарні та пологові будинки вже підключені до централізованого опалення.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно з повідомленням, готовність котелень Вінниці становить 89%. В цілому Вінниця готова до зими на 90%.

"13 дитячих садків міста повністю опалюються, і з кожним днем їх кількість зростає. Завдяки тому, що котельні перейшли на більш економічні теплові котли, - до теплопостачання підключені вже лікарні та пологові будинки", - сказано у повідомленні.

Перший заступник міського голови Іван МИХАЙЛЮК підкреслив, що заплановані на цей рік роботи по переобладнанню вінницьких котелень із встановленням сучасного обладнання - виконані. "Тому Вінниця спокійно може входити у опалювальний сезон. Разом з тим, у разі потреби, якщо температура знизиться до критичних показників, опалювальний сезон можна розпочинати раніше", - додав він.