Мінсоцполітики зареєструвало понад 1,705 млн переселенців

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 380 414 сімей з Донбасу та Криму.

Понад 961 тис. сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, понад 889 тис. сімей її отримали. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року склала 2,1 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 15 серпня поточного року на обліку в органах соцзахисту перебувало 1 млн 714 тис. 388 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму, що на 11,4 тис. осіб менше, ніж станом на 8 серпня.

За підсумками перевірки в 2015 році СБУ на початку 2016 року передало Мінсоцполітики інформацію про більш ніж 450 тис. осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних української влади територіях. Виплати цим громадянам було призупинено до моменту підтвердження факту їх проживання на підконтрольній території. За даними Пенсійного фонду, після того, як були зупинені пенсійні виплати, з 460 800 людина внутрішньо переміщених осіб виплати відновлено 143 тисяч, іншим - відмовлено.

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У той же час віце-прем'єр Павло Розенко зазначав в інтерв'ю УНІАН, що, незважаючи на призупинення виплат, зазначені люди не були виключені зі списку переселенців, оскільки для цього їм повинна бути анульована довідка переселенця. Довідка може бути скасована управлінням соцзахисту тільки на підставі конкретної інформації Державної міграційної служби. Цей процес, за словами Розенка, може тривати кілька місяців.