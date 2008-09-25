На Львівщині з харчовим отруєнням госпіталізовано 13 осіб

Впродовж 21-24 вересня у місті Новояворівське Львівської області з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» були госпіталізовані 13 осіб, які святкували 20 вересня день народження на базі відпочинку ТОВ „Тишина”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Всього у заході брала участь 21 особа. Станом на 07.00 25 вересня усі госпіталізовані перебувають у задовільному стані.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.