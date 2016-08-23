Виробництво ліків на основі антибіотиків в Україні зросло

За даними Держстату, в липні обсяг виробництва таких ліків склав 95,2 тонни, що на 2,7% більше обсягу виробництва червня, але на 15% менше, ніж було вироблено в липні минулого року.

Повідомляється, що Україна в січні-липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11,4% скоротила випуск лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, - до 66,4 тонн. При цьому в липні цієї продукції було вироблено 7,8 тонни, що на 22,6% менше показника за червень та на 31,2% менше, ніж у липні 2015 року.

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Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, в січні-липні збільшилося на 9,5% і склало 26,6 тис. тонн. У липні українські підприємства виробили 3,7 тис. тонн цієї продукції, що на 0,7% більше обсягу виробництва червня і на 8,6% більше, ніж було вироблено в липні минулого року.

Держстат відзначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, в 2015 році в Україні виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, скоротилося порівняно з 2014 роком на 7,6%, до 1,25 тис. тонн; лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, - скоротилася на 41,2%, до 117 тонн; виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, скоротилося на 6,4%, до 43,3 тис. тонн.