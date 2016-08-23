Василишина залишили на посаді заступника міністра МОЗ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апеляційного суду столиці, відповідну резолютивну частину ухвали оголосила сьогодні колегія суддів.

"Апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Василишина Р.Й., – задовольнити; ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14 липня 2016 року, якою задоволено клопотання прокуратури міста Києва та відсторонено від посади заступника міністра охорони здоров’я України, керівника апарату Василишина Р.Й. в межах строку, який не може становити більше 2-х місяців та перевищувати строк досудового розслідування – до 8 вересня 2016 року, – скасувати», - йдеться в документі.

Читайте такожЗатриманий заступник міністра Василишин ховав хабарі на дачі своєї доньки

Також суд новою ухвалою відмовився задовольнити клопотання столичної прокуратури щодо відсторонення Василишина.

Повний текст ухвали буде проголошено 26 серпня 2016 року о 10.20.

Як повідомляв УНІАН, Василишина разом із головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою у хабарництві. Під час обшуку у них було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якої він був раніше.

Читайте такожКабмін звільнив заступників голови МОЗ Шафранського та підозрюваного у хабарництві Василишина

Того ж дня Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2,856 млн грн. 11 липня УНІАН в Управлінні СБУ у м. Києві та Київській області повідомили, що за нього внесли заставу.