Медична мафія в Україні - невмируща?

Перманентні скандали, які вже четвертий місяць тривають навколо Міністерства охорони здоров’я, для пересічного українця незрозумілі та безглузді. Парадокс полягає в тому, що бідна й обдерта українська медична галузь водночас є надприбутковим бізнесом, який поступається лише ринку енергоносіїв.

Схеми тіньового бізнесу в медицині - надійні, відпрацьовані роками, й, незалежно від прізвища керівника міністерства, працювали безперебійно. А проблеми почалися цього року, за міністра Василя Князевича, котрий додумався інвентаризувати чужий тіньовий бізнес.

Нагадаємо, Князевич був креатурою президента. Не минуло й трьох місяців після його призначення, як проти нього почалася масштабна інформаційна кампанія.

Головне звинувачення зводиться до позапланової вакцинації від кору і краснухи, під час якої помер школяр у Краматорську. Показово, що Генпрокуратура фактично засекретила (навіть від профільного міністерства!) результати досліджень, на підставі яких можна говорити про причини смерті дитини. А рішення про вакцинальну кампанію ухвалювали задовго до Князевича саме ті люди, які тепер звинувачують міністра. Чи не абсурд?

Князевич вважає, що вся колотнеча пояснюється, по-перше, боротьбою за місця в уряді, по-друге, його наближеністю до президентської сім’ї. Але в певних колах над міністром посміюються, вважаючи дитячою наївністю його пояснення.

Й справді, проблеми у Князевича почалися відтоді, як він ознайомився в результатами інвентаризації галузі та оголосив про наміри зруйнувати сталу систему тіньового бізнесу на медицині. Вся непублічна до останнього часу інформація стала надбанням громадськості, обговорювалась на колегіях та зборах, надавалася журналістам…

Голова парламентського підкомітету з питань планування бюджетних програм та контролю за використанням бюджетних коштів в охороні здоров’я Валерій Коновалюк стверджує, що протягом 2005-2007 років представники МОЗ та Академії медичних наук України організували «кілька стійких фінансових угруповань, які створили систему отримання надприбутків під час проведення тендерів щодо придбання медичної продукції». Важелі, за допомогою яких можна було втілювати в життя потрібні схеми, теж були винайдені.

Наприклад, на стадії підготовки тендеру в техніко-економічне обґрунтування вносились вимоги під конкретний лікарський засіб чи обладнання, що в подальшому звужувало коло учасників тендеру, а то й взагалі надавало перевагу лише одному з них. Часто-густо закупівля та розподіл ліків і обладнання проводилось за завищеними цінами та без відповідних замовлень з регіонів.

Найчастіше представників профільного міністерства звинувачують в тому, що через відсутність стандартів лікування окремі його працівники на свій розсуд визначали асортимент лікарських засобів на користь конкретних фармацевтичних фірм. Зрозуміло, що такі послуги чиновників щедро стимулювалися тими ж фірмами.

За твердженням пана Коновалюка, в сфері закупівлі лікарських засобів за програмами «СНІД», «Туберкульоз», «Онкологія» та ін. сьогодні виділяють дві фінансові групи, які фактично контролюють 90% державних закупівель медичних препаратів. До речі, обсяг державного фінансування за цими програмами у 2007 році становив понад 500 млн.грн.

До складу першої фінансової групи входять компанії ЗАТ «Ганза», ТОВ «Сумська аптечна компанія», ТОВ «Л-контракт», ТОВ «Фармацевтичні препарати регіонів». Ці структури мали спільний план дій та чітко координували свою діяльність під час проведення тендерних закупівель.

Подібна ситуація спостерігалась і з закупівлею медичної техніки та виробів медичного призначення. 90% державних коштів, передбачених на фінансування відповідних цільових програм, контролювались групою компаній: «Укрспецмед», ТОВ «Укрмед», ТОВ «Київспецресурс» та ін.

Подібні схеми закупівлі препаратів дозволяли отримувати суттєві прибутки, не відповідаючи за результати лікування. Наприклад, минулого року на централізовану закупівлю препаратів по боротьбі з туберкульозом було витрачено 99 млн.грн. Однак, перевірка засвідчила, що у Міністерстві охорони здоров’я ніхто не контролював відповідність ціни та якості! За твердженням контролюючих органів, часами різниця у вартості закуплених препаратів в 20 разів перевищувала вартість аналогічних препаратів в сусідній Молдові чи Румунії.

А відсутній єдиний підхід щодо визначення кількості хворих та відсутність координації заходів з подолання епідемії туберкульозу призводив до виникнення значних залишків лікарських засобів.

Тут слід пригадати й таке ноу-хау ділків, як придбання препаратів з критично-граничним терміном споживання або некомплектних поставок. Як відомо, результативність лікування часто залежить від комплексності вживання кількох препаратів одночасно. Порушення такої схеми призводить лише до збільшення обсягів продажу ліків, адже потрібний ефект від вживання одного препарату хворим не досягається.

Досить дивні справи відбуваються у сфері закупівлі та використання медичного обладнання. Ще у лютому 2008 р. на розширеній колегії було поінформовано, що, згідно з проведеною новим складом міністерства інвентаризацією, виявлено медичного обладнання, що не використовується, на суму понад 130 млн. грн.. Найбільше обурення міністра тоді викликало розкидане по підвалах обладнання вартістю в десятки мільйонів грн.. І це в той час, коли 80% обладнання в українських лікарнях морально та фізично застаріле.

Протягом 2003-2007 державою були передбачені значні фінансові асигнування на медицину. Минулого року - 639 млн.грн. Як вони були витрачені - здогадатись не складно, адже до теперішнього часу в державі відсутня загальна система обліку та контролю за ефективним використанням дорогої медичної техніки.

Всі згадані порушення - лише верхівка «спадку», яке отримав Василь Князевич. А ще є фармацевтичний ринок, сфера реєстрації та контролю якості медичної допомоги, питання ціноутворення на ліки та багато іншого. Кожне слово в цьому переліку - це назва окремого бізнесу. Справді, тільки щира наївність може пояснити намір міністра зламати цю систему. Обізнані люди кажуть, що Князевича обходять десятою дорогою не тільки колеги-урядовці. Вже нібито й Віктор Балога не дуже привітно спілкується з міністром-диваком. Бояться медичної мафії?

Оксана Білокур

financist.org.ua