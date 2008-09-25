У Києві до опалення підключено вже 47 лікувальних установ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, розпочату подачу тепла до 7 пологових будинків; 10 дитячих лікарень; 3 дитячих санаторіїв; 27 дорослих лікувальних закладів, у яких є стаціонарні відділення.

Температура повітря в приміщеннях становить від +20° до +24°, в пологових будинках – до + 27°.

Із 11 дитячих лікарень наразі не опалюється тільки Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня на вул. Дегтярівській, 23 у зв’язку з виконанням робіт на ділянці магістральних тепломереж, які забезпечують подачу тепла до установи і перебувають на балансі АЕК «Київенерго». Сьогодні температура в приміщеннях лікарні забезпечується електричними обігрівачами і становить +20-22°. Завершення ремонтних робіт тепломагістралей і підключення заплановане на 27 вересня, зазначили в КМДА.