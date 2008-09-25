Антидепресанти знижують здатність до зачаття

Американські вчені з нью-йоркського медичного коледжу при Корнельському університеті з`ясували, що в чоловіків, що приймають антидепресанти, знижується здатність до зачаття дітей.

У ході дослідження фахівці порівнювали насінну рідину 35 здорових чоловіків, які спочатку не приймали ніяких препаратів для лікування депресії й тривожних розладів, а потім пройшли курс лікування антидепресантами.

У результаті при аналізі зразків сперми за допомогою мікроскопа, виявилося, що їхня рухливість до й після лікування антидепресантами залишалася практично однаковою. Але на рівні ДНК аналіз показав зовсім інший результат: якщо чоловік приймав антидепресанти протягом місяця, то в його спермі збільшувалася кількість клітин з ушкодженою структурою ДНК (30%).

При цьому, учені наголошують, що певна кількість ушкоджених клітин є в спермі будь-якого здорового чоловіка, але їхній рівень становить приблизно 13,8%.

Нині учені не можуть точно сказати, наскільки сильно прийом препаратів для лікування депресії знижує здатність до зачаття, однак спостереження показують, шанси зачати дитину значно нижчі в тих чоловіків, у яких у насінній рідині перебуває більше клітин з ушкодженою структурою ДНК.

Раніше вчені з університету Халла (Hull Unіversіty) визначили, що нове покоління антидепресантів ефективне лише в одиничних випадках.

BBCrussian.com