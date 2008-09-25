Жертви ВІЛ-інфекції, зазвичай, - наркомани

Відповідно доповіді, опублікованій в британському медичному журналі Lancet, в усьому світі продовжує збільшуватися число ВІЛ- інфікованих людей серед наркоманів.

За словами експертів з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії, зараз в усьому світі близько 3 мільйонів чоловік, що вводять собі наркотики, можливо, вже є носіями ВІЛ, що передається в основному через використані шприци.

Фахівці заявляють, що, наприклад, найвищий рівень наркоманів з ВІЛ зафіксований в Естонії - 72,1%, а найнижчий в Австралії та Новій Зеландії - 1,5%.

В Україні число наркоманів з ВІЛ становить 41,8%

Що стосується України, то у нас цей показник становить 41,8%.

"Широке поширення ВІЛ серед людей, що вводять наркотики, є серйозною медичною проблемою в глобальних масштабах", - заявляють автори доповіді, додаючи, що потрібно розробляти нові проекти із запобігання ВІЛ/СНІДу.

Необхідно зазначити, що вперше за майже півтора десятиліття смертність від ВІЛ/СНІДу в світі небагато знизилася, але вірус і далі забирає життя мільйонів людей на планеті. Для прикладу, зараз на планеті проживає 33 мільйона людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом.

За матерiалами BBCrussian.com