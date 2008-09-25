Єврокомісія надала Зімбабве 10 млн. євро гуманітарної допомоги
12:15, 25 вересня 2008Країна
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Насамперед на медичну допомогу
Єврокомісія надала 10 млн. євро гуманітарної допомоги Зімбабве.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.
Допомога буде спрямована, передусім, найменш захищеним верствам населення, що страждають від вимушеного переміщення, епідемій та насильства. Гроші витрачатимуться, в першу чергу, на забезпечення постраждалих водою, санітарно-гігієнічними засобами та на медичну допомогу.
Загалом, з 2005 року Єврокомісія виділила вже 82 млн. євро на надання гуманітарної допомоги Зімбабве.
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