Єврокомісія надала Зімбабве 10 млн. євро гуманітарної допомоги

Єврокомісія надала 10 млн. євро гуманітарної допомоги Зімбабве.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Допомога буде спрямована, передусім, найменш захищеним верствам населення, що страждають від вимушеного переміщення, епідемій та насильства. Гроші витрачатимуться, в першу чергу, на забезпечення постраждалих водою, санітарно-гігієнічними засобами та на медичну допомогу.

Загалом, з 2005 року Єврокомісія виділила вже 82 млн. євро на надання гуманітарної допомоги Зімбабве.