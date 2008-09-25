ВР вдосконалила законодавство щодо запобігання насильства в сім’ї

Верховна Рада України вдосконалила законодавство щодо попередження насильства в сім’ї.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" ухвалення відповідного Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо вдосконалення законодавства України щодо протидії насильству в сім`ї)” проголосував 331 народний депутат з 425, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон спрямований на вдосконалення законодавства в сфері покарання і попередження насильства шляхом урізноманітнення форм роботи з проявами насильства. Законом передбачається запровадити нові види адміністративних штрафів. Закон встановлює обов’язок щодо проходження медичного лікування від алкоголізму для осіб, що чинять насильство в сім’ї. Також передбачається створення притулків для жертв цього насильства та проведення профілактичної роботи з метою створення сприятливого клімату в родині.

Згідно з законом, строк проходження курсу лікування від алкоголізму чи наркоманії встановлюється комісією лікарів-психіатрів (наркологів) та не може перевищувати шести місяців. Крім того, передбачено, що притулки для жертв насильства в сім’ї створюються місцевими державними адміністраціями за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім`ї відповідно до соціальних потреб регіону. Притулки для жертв насильства в сім’ї можуть також створюватися органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, благодійними фондами, громадськими організаціями та окремими громадянами за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім`ї і реєструються в порядку, визначеному законом.