В Україні обмежать продаж пива

З метою посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення фізичного і психічного здоров`я громадян, а також наближення норм законодавства до європейських стандартів у зв`язку з проведенням в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року по футболу народні депутати України пропонують обмежити продаж і споживання в Україні пива, алкогольних і слабкоалкогольних напоїв.

Про це свідчить проект закону "Про державне регулювання виробництва і звернення спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів"

Зокрема, окрім алкогольних і тютюнових виробів, пропонується заборонити продаж також і пива і слабкоалкогольних напоїв особам, що не досягли 18 років, а також особами, що не досягли вказаного віку.

Крім того, законопроект встановлює місця, в яких пропонується заборонити продаж пива і слабкоалкогольних напоїв. Зокрема, уздовж автомобільних доріг; у місцях стоянок і парковки автотранспорту; з лотків і інших не призначених для цього місцях торгівлі.

Автори документа наполягають на тому, щоб продавці пива, алкогольних, слабкоалкогольних напоїв або тютюнових виробів отримали право вимагати у покупця документ, який засвідчує його вік, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.

"Главред"