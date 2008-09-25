На Євросоюз чекають демографічні проблеми

Смертність серед населення перевищує показник народжуваності в дев`яти з 27 країн-членів Євросоюзу - Болгарії, Угорщині, Німеччині, Італії, Латвії, Литві, Португалії, Румунії і Естонії, - і лише у Франції, Великобританії і Нідерландах спостерігається природний приріст населення, повідомило європейське статистичне бюро Євростат.

Згідно з результатами проведеного ним за 2007 рік дослідження, загальна чисельність населення ЄС збільшилася минулого року на 2,39 мільйона чоловік (0,48% до показника 2006 року), досягнувши 497,5 мільйона.

При цьому 80% приросту населення були забезпечені за рахунок іммігрантів з третіх країн.

За даними Евростата, в 2007 році на одну тисячу "корінних" європейців народилося в середньому 10,6 дітей, що складає сумарний приріст в 5,3 мільйона зареєстрованих новонароджених (0,8%).

Тим часом загальна чисельність іммігрантів збільшилася в минулому році в середньому по ЄС на 1,9 мільйона чоловік (16,4%).

За оцінками європейських демографів, якщо в найближчі декілька років показники народжуваності в ЄС продовжать знижуватися, ця регіональна організація зіткнеться з проблемою природного приросту населення.

РИА Новости