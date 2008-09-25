У Росії 87 дітей госпіталізовано з менінгітом
12:50, 25 вересня 2008Країна
0
Сезонний спалах чи заражена вода?..
З підозрою на вірусний менінгіт в Архангельській області медики госпіталізували 87 дітей, повідомив представник регіонального управління МНС Росії.
«Випадки захворювання виявлені в Архангельську, а також селищах Приморського району області. Не виключено, що це сезонний спалах», - сказало джерело.
Діагноз «серозний менінгіт» підтверджений у семи дітей. Карантин оголошений в п`яти школах області.
Джерелом зараження могла стати питна вода, проте причини спалаху в даний час з`ясовуються. Результати аналізу проб води будуть готові протягом чотирьох тижнів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter