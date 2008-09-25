У Росії 87 дітей госпіталізовано з менінгітом

З підозрою на вірусний менінгіт в Архангельській області медики госпіталізували 87 дітей, повідомив представник регіонального управління МНС Росії.

«Випадки захворювання виявлені в Архангельську, а також селищах Приморського району області. Не виключено, що це сезонний спалах», - сказало джерело.

Діагноз «серозний менінгіт» підтверджений у семи дітей. Карантин оголошений в п`яти школах області.

Джерелом зараження могла стати питна вода, проте причини спалаху в даний час з`ясовуються. Результати аналізу проб води будуть готові протягом чотирьох тижнів.

«Газета.ру»