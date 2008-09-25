У ЄС не виявили отруєного китайського молока

Отруєного меланіном китайського молока в Європейському Союзі поки не виявлено. Про це повідомила директор департаменту споживання Європейської комісії Жаклін Міно, що перебуває з візитом в Китаї.

Незважаючи на заборону імпорту китайського молока, ЄС приймає додаткові заходи по контролю за продуктами, при виготовленні яких могло бути використане молоко з меланіном. «У нас є система швидкого реагування і всі національні органи і митниці були попереджені про можливе попадання цього молока на ринки», - підкреслила Міно.

Особлива пильність щодо китайської продукції обумовлена і тим, що понад 50% скарг стосовно якості продуктів, що імпортуються в ЄС, припадає на імпорт з Китаю.

На думку експертів, така ситуація виникла через те, що постачанням китайських товарів займаються дрібні компанії, що прагнуть знайти на ринку Піднебесної найдешевший продукт. Інакше вони просто не зможуть конкурувати з великими постачальниками. Така версія не укладається у межі нинішньої ситуації, оскільки в скандал з отруєним молоком залучено кілька найбільших виробників молока в Китаї.

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