Алкоголіків в Україні лікуватимуть примусово

Верховна Рада вирішила ввести примусове лікування від алкоголізму осіб, що зловживають алкоголем.

За ухвалення законопроекту № 0895 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про удосконалення законодавства України про протидію насильства в сім`ї) в цілому проголосували 331 депутат при необхідних 226.

Рада встановила, що особи, які зловживають алкоголем, в примусовому порядку повинні направлятися до спеціалізованих медичних установ для проходження курсу лікування від алкоголізму.

Також Рада посилила покарання за здійснення насильства в сім`ї, а саме, за умисне здійснення будь-яких дій фізичного, психологічного або економічного характеру, внаслідок чого могла б бути завдана шкоди фізичному або психічному здоров`ю потерпілого.

Зокрема, здійснення такого насильства в сім`ї передбачає виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку, а у випадку, якщо за обставинами справи застосування цих заходів буде визнано недостатнім, передбачається арешт на строк до 3 діб.

Як повідомлялося, в лютому 2007 року Рада прийняла цей законопроект в першому читанні.

delo.ua