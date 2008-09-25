В Україні у понад 260 населених пунктів подається неякісна вода

В Україні в більш як 260 населених пунктів подається неякісна вода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО під час міжнародної науково-практичної конференції «Якість питної води: нові підходи і шляхи вирішення».

За його словами, в цих населених пунктах питна вода реалізується відповідно до тимчасових дозволів, виданих Держспоживстандартом, а поставляється 29 великими підприємствами, які ліцензує Міністерство ЖКГ.

За даними міністерства, найбільш напружене становище з якістю питної води спостерігається в населених пунктах Донецької, Запорізької, Луганської, Одеської і Херсонської областей. При цьому більше 55% міст в Україні з чисельністю населення понад 100 тис. чол. через дефіцит потужностей забезпечуються водою за графіком, що сприяє її бактерійному забрудненню.

Для забезпечення цих населених пунктів питною водою розглядається можливість доочищення і доставки води. Зокрема, планується побудувати систему установок бюветного типу на основі центрів у лікувальних, дошкільних і шкільних закладах.

О.КУЧЕРЕНКО уточнив, що існують опрацьовування такої моделі і, якщо буде ухвалене відповідне рішення, програму можна буде почати реалізовувати з 2009 року.

Міністр вважає, що вже сьогодні Україна має почати готуватися до проблеми браку питної води, яка загрожує країні через 15-20 років. На сьогодні українці забезпечені питною водою на 30-40%, щодоби споживаючи близько 350 л.

О.КУЧЕРЕНКО висловив стурбованість тим, що державна програма «Питна вода України на період 2006-2020 рр. і питне водопостачання», на яку цього року передбачено 360 млн. грн., на сьогодні взагалі не профінансована.