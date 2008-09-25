На Луганщині викрито канал постачання наркотиків з Росії

Працівники луганської міліції викрили канал постачання наркотиків з Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Луганській області отримало інформацію про причетність місцевих жителів до незаконного збуту наркотичних засобів - кокаїну та героїну. У результаті оперативно-розшукових заходів було затримано одного з підозрюваних, який автомобілем перевозив до Луганської області кокаїн, вартість якого за цінами чорного ринку становить майже 10 000 гривень. Затриманий назвався громадянином Російської Федерації, але згодом з’ясувалося, що він має паспорт громадянина України. Під час обшуків у помешканнях наркоділка та його спільників було вилучено героїн, що, як з’ясувалося, доставлений до Луганська з Москви, пістолет Макарова з глушником та шість набоїв до нього, револьвер системи «Наган» та три набоїв до нього, револьвер «Корнет», перероблений для стрільби бойовими набоями, автомат кустарного виробництва, пістолет ІЖ - 33 травматичної дії, макет пістолета Макарова, гранату Ф-1, 14 електродетонаторів, магазин до автомата Калашникова, 500 грам марихуани. У зловмисників також вилучено 12 мобільних телефонів, 32 SIM- картки до мобільних телефонів, в тому числі шість карток операторів мобільного зв‘язку Російської Федерації, шість державних номерних знаків Російської Федерації на автомототранспорт.

Наразі працівники міліції Луганщини спільно з правоохоронними органами Російської Федерації проводять перевірку на причетність затриманих до цих та інших злочинів, скоєних, у тому числі, на території Росії.

Слідчим управління Луганської області порушено кримінальну справи.