Парламент заслухав звіт щодо смерті школяра у Краматорську

Верховна Рада України заслухала звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту щодо причин смерті школяра у Краматорську Донецької області після вакцинації від кору.

Як передає кореспондент УНІАН, у звіті, зокрема, йшлося, що при організації та проведенні додаткової імунізації населення було допущено низку грубих порушень, що призвели до тяжких наслідків та погіршення стану здоров’я населення після проведених щеплень.

Про це під час звіту повідомив голова Комісії Віктор КОРЖ (фракція Партії регіонів).

Він наголосив, що смерть 17-річного підлітка і загальне погіршення стану здоров’я людей після щеплення пов’язані з проведенням кампанії додаткової імунізації.

Водночас депутат зауважив, що ТСК вважає за необхідне визнати достатньою роботу лікарів щодо своєчасної медичної допомоги померлому 17-річному Антону ТИЩЕНКУ і особам, які звернулися за необхідною допомогою у зв’язку з погіршенням стану.

Разом з тим В.КОРЖ зазначив, що ТСК вважає, що проведення вакцинації без урахування вакцинального статусу пацієнтів і перенесених ними захворювань є недоцільним, науково необґрунтованим і таким, що не відповідає чинному законодавству.

ТСК також вважає неправомірним застосування вакцини як такої, що не проходила відповідної клініко-епідемічної підготовки, випробувань, і не пройшла державної реєстрації в Україні.

Водночас ВР не затвердила звіт ТСК і доручила його доопрацювати.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня, мала бути проведена масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору і краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська А.Тищенко після щеплення від кору і краснухи, проведеного напередодні, помер у реанімації.

19 травня Міністерство охорони здоров`я припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

На початку червня заступник міністра охорони здоров`я України Валерій БІДНИЙ поінформував, що в процесі проведеної в Україні кампанії з імунізації проти кору і краснухи було зроблено щеплення 113 тис. 139 особам, з яких до лікарні потрапили 207, серед них 164 дитини.

26 серпня Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення повідомила, що за результатами тестування декількох серій вакцини для профілактики кору і краснухи виробництва Serum Institute of India встановлено їх відповідність специфікаціям і вимогам Європейської Фармакопеї і Всесвітньої організації охорони здоров`я.

5 червня Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування причин смерті 17-річного підлітка в Краматорську.

8 вересня голова цієї комісії, народний депутат України Віктор КОРЖ (фракція Партії регіонів) повідомив газеті «Сегодня», що парламентська комісія дійшла висновку, що причиною смерті 11-классника стала індійська вакцина від кору та краснухи.

Водночас інший член ТСК, Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (фракція Партії регіонів) повідомив газеті, що «остаточний вердикт буде ухвалено одразу після засідання комісії». За його словами, «уже зараз відомо, що вакцина, якою робили щеплення краматорському школяреві, не була сертифікована в нас. Препарат проходив випробування в Африці. До нас же його завезли за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров`я, і з порушенням нашого законодавства він не пройшов сертифікацію».