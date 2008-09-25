Чернігівська стоматполіклініка оскаржує у суді дії КРУ

Міська стоматологічна поліклініка Чернігова подала до Чернігівського окружного адміністративного суду позов на Контрольно-ревізійне управління у Чернігівській області щодо визнання дій КРУ незаконними і скасування розпорядження на підставі акту перевірки медичного закладу.

Про це УНІАН повідомила в.о. головного лікаря поліклініки Наталія ОВДІЄНКО.

За її словами, звинувачення керівництва міської стоматполіклініки – безпідставні, оскільки кошти у сумі понад 1 млн. грн. були використані на потреби медичного закладу, хоч і не на придбання медикаментів. Н.ОВДІЄНКО пояснила, що придбання автомобіля для поліклініки було вкрай необхідним, адже щодня лікарям доводиться обслуговувати 7-8 викликів пацієнтів удома. До цього поліклініка використовувала автотранспорт, вік якого перевищував 15 років.

Також Н.ОВДІЄНКО зазначає, що керівництво стоматполіклініки повинно було вкладати кошти у ремонт приміщення, щоб забезпечити нормальні умови для пацієнтів і витримувати конкуренцію з приватними стоматологічними кабінетами у місті.

"У нас працює "золотий фонд" чернігівських стоматологів, але для високого рівня медичного закладу ще необхідні сучасне обладнання та належні умови праці", - сказала в.о. головного лікаря стоматполіклініки.

Вона додала, що головний лікар закладу Леонід ЛІІСТОВЩИК, який зараз перебуває на курсах підвищення кваліфікації, і головний бухгалтер поліклініки про порушення кримінальної справи дізналися із ЗМІ.

Своєю чергою, начальник управління охорони здоров`я міської ради Юрій БОЙКО вважає, що оскільки заклад фінансується не повною мірою, то медики вимушені для вирішення проблем використовувати благодійні внески.

Заступник міського голови Оксана ТУНІК-ФРИЗ також вважає справедливим оскарження акту перевірки КРУ у суді. На її думку, суд має встановити, чи правомірні висновки КРУ, а, отже, і звинувачення на адресу керівництва стоматологічної поліклініки і порушення кримінальної справи.

Позов міської стоматполіклініки розглядатиметься у Чернігівському окружному адміністративному суді після 18 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, УМВС України у Чернігівській області порушило кримінальну справу за фактом нецільового використання коштів у сумі 1,052 млн. гривень посадовцями Чернігівської міської стоматологічної поліклініки.

За висновком КРУ в області, у період з 2005 по 2008 р. міська стоматологічна поліклініка отримала на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства в Чернігові 2 млн. грн. благодійної допомоги для закупівлі медикаментів, але частину коштів використала не за призначенням.

Співробітники УБОЗ виявили, що керівники стоматполіклініки, усупереч чинному законодавству, замість придбання медикаментів використали 1,052 млн. гривень на ремонт автотранспорту, приміщень поліклініки та на інші потреби.

Стосовно посадовців стоматполіклініки було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.210 (порушення законодавства про бюджетну систему України) Кримінального кодексу.