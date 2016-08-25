Уряд підтримав ініціативи МОЗ щодо удосконалення закупівель через міжнародні організації

Кабінет Міністрів України схвалив низку постанов, спрямованих на удосконалення процедур закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що здійснюються через спеціалізовані міжнародні організації. Ініціативи висунуті МОЗ України на підставі попереднього аналізу проведених закупівель через спеціалізовані організації у 2015 році.

Читайте такожСупрун заявляє, що тендерну монополію у процесах закупівлі ліків подоланоТак, зокрема, щоб мати змогу оперативно приймати рішення відносно використання залишків зекономлених коштів КМУ підтримано ініціативу включити колонку 100%-ї потреби у відповідних лікарських засобах та медичних виробах, а у договорах з міжнародними організаціями передбачити можливість закупівлі такої кількості, правда виключно за умови задоволення заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування та за окремим погодженням з МОЗ України.

Документ надає право МОЗ України використати зекономлені міжнародними організаціями кошти в обсягах бюджетних показників та 100% потреби населення у відповідних лікарських засобах та медичних виробах, розрахованих за даними Міністерства охорони здоров’я.

Також ухвалену постанову КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 р. № 787», якою буде врегульована можливість закупівлі додаткової кількості лікарських засобів та виробів медичного призначення без використання додаткових бюджетних коштів, а також вдосконалення порядку проведення закупівель шляхом можливості корегування Міністерством охорони здоров’я України кількості товарів, які підлягають закупівлі.

Читайте такожСупрун провела зустрічі з послами іноземних країнТакож одним із рішень Кабінету Міністрів України вилучено один із критеріїв, на підставі яких відбираються спеціалізовані організації, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг. Це, зокрема, «ціна товару», який фактично неможливо надати на момент проведення відбору. «Ціна визначається спеціалізованою організацією після відбору постачальника за внутрішніми процедурами і проведення переговорних процедур, і може надаватися публічно лише після підписання договору з постачальником. У зв’язку з цим, вона не може бути відома і надана заздалегідь перед проведенням процедури відбору самої спеціалізованої організації», - аргументувала в.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.