ВІЛ-інфекція може залишатися в клітинах роками

Учені в США виявили, що вірус імунодефіциту людини може довгий час знаходитися усередині клітини, тим самим, уникаючи дії на нього антиретровірусних препаратів - ліки, які використовують для лікування ВІЛ. Згідно з даними дослідження, ВІЛ-позитивні люди повинні постійно приймати відповідну терапію, щоб запобігти розвитку грізних ускладнень.

У Американському національному інституті раку було досліджено 40 ВІЛ-інфікованих пацієнтів. В ході дослідження було виявлено, що у 77% опитаних в крові зберігається латентний (сплячий) вірус імунодефіциту навіть після 7 років успішної антиретровірусної терапії.

Учені вважають, що ВІЛ ховається в CD4 + клітинах, які грають певну роль в імунній системі. Швидше за все, що ВІЛ вражає ці клітини перед початком антиретровірусної терапії. Отримані результати були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Вкрай важливий той факт, що багато побічних ефектів, пов`язаних з тривалим прийомом лікарських препаратів проти ВІЛ, можуть бути дуже серйозними", - повідомляє доктор Сара Палмер.

podrobnosti.ua