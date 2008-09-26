42% грошей в медицині - позабюджетні

Дніпропетровська академія спростувала міф про безкоштовну медицину

Кафедра соціальної медицини Дніпропетровської медичної академії оприлюднила дослідження щодо “тіньових” грошей в українській медицині. Науковці стверджують, 42 відсотки грошей, які надходять у медичну галузь, є позабюджетними, тобто, їх сплачують пацієнти в тій чи іншій формі, здебільшого - у формі хабарів.

Українська медицина далеко не безкоштовна і саме тому слабо керована - стверджують фахівці з організації медичного обслуговування. За даними дослідження, яке проводилось в Україні вперше, бюджетне фінансування забезпечує лише трохи більше половини грошей, що обертаються у медицині. Решта - прямі розрахунки пацієнтів з лікарями та витрати на ліки, які, до того ж, визначаються не інструкціями чи законодавчими актами, а особистими домовленостями. Саме тому, каже автор дослідження Валерія Лехан, управлінці не мають жодного впливу на обіг цих коштів, на процеси, які цим породжені і, як наслідок, на якість, ефективність та доступність медичного обслуговування:

«Саме побоювання величезних тіньових витрат впливає на те, що, за даними дослідження, 40 відсотків людей в Україні відкладають звернення до лікаря до критичного моменту. Коли їм важко забезпечити нормальну якість лікування, а іноді його врятувати»,- говорить завідувач кафедри соціальної медицини Дніпропетровської мед академії Валерія Лехан. Науковці стверджують, що без владного втручання ситуація не зміниться. Проте, результати ще одного дослідження продемонстрували, що, попри гасла про готовність це зробити, насправді у змінах не зацікавлений практично ніхто.

dw-world.de