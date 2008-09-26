У Вінниці відкрився кардіологічний центр

На базі Вінницької міської клінічної лікарні №1 відкрився Центр діагностики й лікування серцево-судинної патології.

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистостей мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН зазначив, що відкриття Центру відбулось з огляду на високий рівень захворюваності жителів міста - щорічно у Вінниці реєструється близько 400 пацієнтів з інфарктом міокарда.

Для Кардіологічний центру мерія закупила ангіограм - апарат, який дозволяє проводити діагностику та оперативне втручання пацієнтам із захворюванням коронарних і периферичних судин, судин нирок і судин головного мозку.

Мер Вінниці сказав, що будівництво центру обійшлося міському бюджету в 8,5 млн. грн., з яких 2,083 млн. грн. - благодійні надходження від підприємств, організацій і жителів міста.

"Новий кардіоцентр дозволить врятувати життя великій кількості людей", - переконаний В.ГРОЙСМАН.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2007 року Вінницька міськрада планувала до кінця 2008 року створити Центр діагностики й лікування серцево-судинної патології у Вінниці.

Населення Вінниці становить 366 тис. осіб.