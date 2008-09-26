У столичні лікарні придбають нове обладнання на 120 млн. грн.

Київський міський голова, голова КМДА Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження щодо закупівлі обладнання з метою покращення матеріально-технічного стану лікувально-профілактичних закладів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Загалом на закупівлю обладнання для медичних закладів з бюджету виділено понад 119,08 млн. грн.

Так, для Київської міської клінічної лікарні №4 придбають магнітно-резонансний томограф вартістю 15 млн. грн., а для клінічних лікарень № 7 та № 1 – комп’ютерні та магнітно-резонансні томографи загальною вартістю 50 млн. грн.

Новий комп’ютерний томограф вартістю 20 млн. грн. з’явиться у Київській міській клінічній лікарні №7. Для Олександрівської клінічної лікарні на суму понад 15,4 млн. грн. придбають ангіограф та обладнання до рентгенівської ангіографічної кардіоваскулярної системи. Обладнання та предмети довгострокового користування придбають також і для інших лікувально-профілактичних закладів.