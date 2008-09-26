Концерт Queen зібрав 800 тис.грн. для ВІЛ-позитивних дітей

На добродійному концерті «Life must go on!» Queen + Paul Rodgers в Харкові було зібрано близько 800 тис. грн. для Зеленогайського будинку дитини.

Про це УНІАН повідомили у Фонді Олени Франчук «АНТИСНІД», який організував концерт 12 вересня 2008.

За даними Фонду, станом на 24 вересня VIP гості, які побували на концерті, переказали 775 625 грн., проте загальна сума коштів, які дотепер продовжують надходити, вже до кінця місяця може перевищити 800 тисяч грн.

Всі зібрані кошти буде спрямовано на потребі Зеленогайського будинку дитини, в якому сьогодні 87 вихованців. 17 із них народжені від ВІЛ-позитивних мам або мають ВІЛ-позитивний статус.

Будинок дитини «Зелений гай» розташований в передмісті Харкова – в смт Високий. У 2004 році в ньому з`явилася група, розрахована на 20 ВІЛ-позитивних малюків.

Корпус, в якому мешкають ВІЛ-позитивні діти, було побудовано в 1902 році. За останні 18 років на його облаштування не виділялися гроші з бюджету.

Тепер на цей корпус чекає масштабна реконструкція. На зібрані кошти планується провести ремонт фасаду, заміну віконних, дверних блоків, підлоги та інженерних мереж (опалення, водопровід гарячої і холодної води, електропроводка), капітальний ремонт внутрішніх приміщень, ремонт крівлі і реконструкцію санвузла. Крім того, тут з`являться нові меблі (побутова, столова, шкільна), медичне устаткування (сухожарові шафи, бактерицидні лампи, лабораторне устаткування), побутова техніка, реабілітаційне устаткування.

За даними Фонду «АНТИСНІД», з 1987 року по лютий 2008 року в Україні від ВІЛ-позитивних мам народилося 19 тис. 296 дітей. Від 11% цих дітей їхні матері відмовилися. За весь цей час лише 17 ВІЛ-позитивних дітей були усиновлені або взяті під опіку.