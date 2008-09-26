Довгожителі Чернівців отримають по 600 грн

До Міжнародного дня людей похилого віку та з нагоди 600-річчя Чернівців семеро чернівчан, яким виповнилося сто і більше років, отримають по 600 гривень допомоги від міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, одному з чернівецьких довгожителів виповнилося 103 роки, трьом – по 102 роки, ще трьом у цьому році виповнилося по 100 років. Серед довгожителів – троє чоловіків і четверо жінок.

Усі ці найповажніші за віком чернівчани отримали запрошення на урочистості з нагоди 600-річчя Чернівців.

Як повідомлялося, офіційні святкування з нагоди 600-річчя Чернівців розпочнуться 4 жовтня і завершаться 8 жовтня.

На свято запрошені перші особи держави, також офіційні запрошення надійшли 440 особам з 27 країн світу. Серед гостей буде чимало відомих особистостей, зокрема син Отто фон Габсбурга (останнього імператора Австро-Угорщини, до складу якої входила Буковина) – Карл; японський космонавт Токао ДОЙ; мери дев’яти міст - побратимів Чернівців з США, Канади, Австрії, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Румунії, Росії, Італії; відомі у світі митці, бізнесмени.

На ювілей запрошено також мерів усіх обласних центрів України.

Загалом на урочистості очікується прибуття до Чернівців 50 тисяч гостей з різних країн світу та регіонів України.

Для висвітлення цієї події акредитовано понад 200 журналістів, зокрема зі США, Швейцарії, Канади та Італії.