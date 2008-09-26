В Одесі починають будувати протитуберкульозний диспансер

Закладено перший камінь у фундамент будівлі Одеського обласного протитуберкульозного диспансеру на 625 ліжок.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія закладання відбулася вчора, 25 вересня, у приміському селищі Усатове Біляєвського району.

«Площа заміського тубдиспансеру вдвічі перевищить розміри наявної спеціалізованої медустанови на вулиці Белінського в обласному центрі та становитиме понад 25 тис. кв. м», – повідомив начальник облуправління охорони здоров`я Василь ЛАПАЙ.

Планується, що будівництво протитуберкульозного диспансеру закінчиться 2011 року. Вартість проекту, реалізацію якого почала одна зі структур фінансово-промислової групи «Примор`я», – 175 млн. грн. Натомість інвестор отримає права на будівлі старого диспансеру та спеціалізованої лікарні в мікрорайоні «Слобідка».