Японці навчилися знищувати ракові клітини

Група учених з Японії розробила спосіб знищення ракової клітини протягом 10 днів. Для підвищення ефективності світлочутливого лікарського препарату, який використовується при лікуванні лазерним опромінюванням, вперше в світі була використана так звана "карбоно-нано трубка", яка є порошкоподібною речовиною чорного кольору, що виглядає під мікроскопом як така, що складається з найдрібніших волокон.

Властивості світлочутливої речовини, як лікарського препарату при лікуванні онкології лазерним опромінюванням, були відомі медицині і раніше, але застосування його було малоефективним через погану здатність розчинятися у воді.

Учені помістили важкорозчинний і, як наслідок, не засвоюваний клітиною лікарський препарат всередину "карбоно-нано трубки", уклавши її в оболонку з розчинних у воді протеїнів. Таким чином лікарський препарат ефективно дійшов до клітки.

В результаті досвіду над мишами, клітина, в яку був упроваджений лікарський препарат усередині "карбоно-нано трубки", після щоденного опромінювання лазером протягом 15 хвилин, переставала існувати вже через 10 днів.

Учені планують перейти до дослідів на крупних тваринах і потім почати підготовку використання технології для лікування онкологічних захворювань у людей.

В кінці минулого місяця повідомлялося, що паризькі нейрохірурги розробили методику знищення пухлин в мозку за допомогою лазера. В результаті клінічних випробувань, проведених ученими в паризькому госпіталі Пітьє-Сальпетрієр, в шести з п`ятнадцяти випадків застосування лазерних технологій ракові клітини мозку були повністю ліквідовані.

"В ході операції вся інформація про стан клітин мозку пацієнта забезпечується в режимі реального часу апаратом магнітно-резонансної томографії. Процедура вимагає лише звичайної місцевої анестезії, під час операції пацієнт залишається в свідомості і вже через 14 годин може покинути лікарню", – говорять учені.

Після того, як нейрохірург локалізує пухлину, він використовує лазер для її обробки. Лазерний промінь прямує в уражену зону мозку по волоконно-оптичному катетеру через 3-мм отвір. При цьому температуру опромінюваних клітин дозволяє контролювати електронне устаткування.

Тим часом, група європейських учених розробила новий метод рентгенодіагностики раку молочної залози, яка допоможе лікарям виявляти пухлину точніше і на ранніх стадіях

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я рак молочної залози це пухлина, що найбільш часто зустрічається серед жінок індустріалізованих країн. Відомо, що чим раніше виявлена пухлина, тим ефективніше її лікування.

Для діагностики пухлин молочної залози у всьому світі використовується такий метод рентгенодіагностики, як мамографія. Цей метод дає можливість масового скринінгу, проте його точність залишає бажати кращого. За різними даними від 10 до 20% випадків раку грудей не визначається за допомогою мамографії. Набагато вищі результати демонструє комп`ютерна томографія (КТ).

Європейські учені з 6 дослідницьких центрів розробили методику обстеження молочної залози, яка дає неперевершене за якістю зображення при опромінюванні, зіставному з мамографією. Цю методику назвали Analyzer-Based X-ray Imaging (ABI) – аналізатор зображення, заснований на рентгенодіагностиці. Поки що ABI був випробуваний на окремих зразках пухлин, показавши відмінні результати. Зображення, ABI, що дається, несумірно краще чим на маммограме і в 7 разів краще, ніж при КТ.

На даний момент питання про застосувань ABI в клініці відкритий, оскільки достатньо компактні для клініки апарати, здатні відтворити цю методику, ще в процесі розробки. Але учені упевнені, що майбутнє діагностики раку молочної залози за ABI.

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