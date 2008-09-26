Мед замінить антибіотики?

Про лікувальні властивості меду відомо давно. Проте учені і не припускали, що популярний "народний засіб" може бути настільки ефективним. Як з`ясували канадські дослідники, мед здатний знищувати бактерії, що викликають хронічну нежить. Ефективність засобу в деяких випадках опинилася навіть більш ніж у антибіотиків.

Учені з Університету Оттави досліджували дію меду на 11 штамів мікроорганізмів, зокрема на таких небезпечних збудників, як золотистий стафілокок і синєгнійна паличка. Обидва збудники нерідко набувають стійкості до антибіотиків і в цьому випадку практично не піддаються дії.

Крім цього фахівці заявили, що ложка меду щоночі краще за будь-які ліки допоможе справитися з нападами кашлю у дітей молодше 6 років, а також забезпечить ним здоровіший сон.

У дослідженні взяли участь 105 дітей з інфекціями верхніх дихальних шляхів. Під час дослідження діти, що хворіють не більше семи днів, вживали перед сном невелику кількість гречаного меду. У результаті з`ясувалося, що після прийому солодких ліків малюки менше страждали від нападів нічного кашлю (зменшилися жорсткість і частота), покращав їх загальний стан і сон став спокійнішим.

За словами медиків, мед, на відміну від всіх розроблених на сьогоднішній день лікарських препаратів, діє відразу по трьом напрямам: він обволікає, пом`якшує і знімає роздратування в горлі одночасно. В той же час багато ліків, що прописують від кашлю (у більшість з них входить декстрометорфан) виявилися не ефективнішими за відсутність лікування.

Проте в той же час учені відзначають, що мед у жодному випадку не можна давати дітям, що не досягли 1 року, оскільки це може привести до розвитку в організмі, що не окріпнув, ботулізму – гострої інфекційної кишкової хвороби.

По словах учених, це дослідження підтверджує здатність меду лікувати хронічну нежить. Відомо, що нежить викликають як віруси, так і бактерії. Вірусна нежить не вимагає застосування антибіотиків і зазвичай проходить сама.

Бактерійну нежить необхідно лікувати антибіотиками, але якщо бактерія придбала до них стійкість, то захворювання може перейти в стійку хронічну форму. В цьому випадку мед може стати ефективною заміною антибіотикам і вилікувати хворобу, йдеться в доповіді канадських учених на щорічній конференції американського співтовариства отоларингологів AAO-HNSF.

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