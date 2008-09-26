Лікар розповідає про секрети облисіння

Все залежить від особливостей кровообігу в судинах голови і шиї в цілому, розповідає завідувач відділу фітотерапії, системних методів профілактики і реабілітації НПК "ЮСТАС" Борис Скачко. І у взаємодії кровотоку всередині черепа і у області скальпа, тобто у власне шкірі голови. Постачання кров`ю мозоку і органів голови та шиї відбувається через сонні артерії. Мозок одержує додаткове підживлення через хребетні артерії. Якщо не змінювати системний тиск, то при активізації кровотоку в порожнині черепа кров з сонних артерій рефлекторно перерозподіляється і сповільнюється кровотік в тканинах, що оточують череп. Тобто порушується кровопостачання волосяних фолікулів. Ці особливості Ви напевно помічали самі, коли при головному болі намагалися прикласти щось холодне до лоба, або притулитися лобом до шибки. Цим самим у Вас скорочувалися судини шкіри і активізувався кровотік в порожнині черепа. Ефективніше при головному болі використання мазей з ефірними маслами. Вони, як правило, то зменшують просвіт, то розширюють судини шкіри, тренуючи і судини порожнини черепа їх просвіт. У деяких прийом ентеросорбентів обриває напад головного болю. Вони зменшують токсичний вплив не тільки на мозок, але і волосяні фолікули. А от використання синтетичних медикаментів, типу старого доброго цитрамону теж зменшує головний біль, регулюючи тонус судин. Але це вже легкий удар по печінці, що небажано робити систематично. Абсолютно неприпустимо використання аналгетиків (анальгіну і т.п.) Ті, хто страждає облисінням, напевно відзначали посилення випадання волосся при тривалих стресах, психо-емоційних перевантаженнях. Особливо це помітно при глибоких стресах. Коли людина лягала спати ще з волоссям, а вранці частина його лишалася на подушці. Це в загальному. Рівномірне облисіння за всією площиною волосяного покриву голови (проріджування волосся) може бути: за наявності в організмі хронічного осередку інфекції або інтоксикації, що поглинає багато цінних компонентів харчових продуктів; при незбалансованому харчуванні і нестачі в раціоні вітамінів, макро- і мікроелементів; за відсутності нормального режиму харчування; при порушеннях в шийному відділі хребта - коли порушений притіка і відтік крові. Якщо облисіння осередкове, переважно зачіпає одну ділянку голови (починається з верхівки, розповсюджується від області лоба тощо), то такий тип облисіння свідчить про певну патологію внутрішніх органів. Але таку, що розвинулася на підготовленому для неї фоні. Борис Скачко, лікар, фітотерапевт, автор 20 книг і брошур, більше 200 статей по фітотерапії, здоровому способу життя.