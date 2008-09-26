На Харківщині порушено кримінальну справу за збут ліків ”Залдіар”
12:45, 26 вересня 2008Країна
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Перша подібна справа в Україні
Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за фактом збуту наркотичного лікарського засобу «Залдіар», який містить гідрохлорид трамадолу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури Андрія ВІНАКОВА, це перша подібна справа в Україні.
Слідством встановлено, що з середини липня по середину серпня цього року з одного з аптечних складів Харкова різним суб’єктам господарювання було реалізовано 2 тис. 270 пігулок наркотичного лікарського засобу «Залдіар». У справі ведеться слідство.
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