На Харківщині порушено кримінальну справу за збут ліків ”Залдіар”

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за фактом збуту наркотичного лікарського засобу «Залдіар», який містить гідрохлорид трамадолу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури Андрія ВІНАКОВА, це перша подібна справа в Україні.

Слідством встановлено, що з середини липня по середину серпня цього року з одного з аптечних складів Харкова різним суб’єктам господарювання було реалізовано 2 тис. 270 пігулок наркотичного лікарського засобу «Залдіар». У справі ведеться слідство.