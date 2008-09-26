Риба зменшує ризик розвитку шкірних хвороб у дітей

Якщо ввести в раціон харчування дитини до дев`яти місяців рибу, то вірогідно зменшиться ризик щодо виникнення екземи в майбутньому, вважають шведські фахівці.

Введення риби в раціон дитини скоротило ризик виникнення шкірного захворювання на 25% в порівнянні з тими дітьми, які не їли рибу, повідомив педіатр з університету Gothenburg в Швеції. Результати дослідження були опубліковані в British Medical Journal.

На думку учених, не було ніякої різниці в кількості і типі риби. Основним критерієм було те, наскільки рано в раціон дитини вводили рибу, вважають фахівці. Учені тривалий час спостерігали за станом здоров`я 17 тис. немовлят.

Дослідники знайшли гени, які впливали на розвиток екземи. Годування груддю і хатні тварини не мали в даному випадку ніякого значення. У свою чергу вживання риби робило вплив тільки на скорочення ризику виникнення екземи. Фахівці не змогли виявити механізм дії і з цієї причини планують подальші дослідження.

medicinform.net