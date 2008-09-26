У Берліні протестують понад 130 тисяч медиків

Понад 130 тисяч медиків з різних регіонів ФРН під девізом "Врятуйте лікарні" проводять акцію протесту проти плачевного фінансового становища лікарень і скорочення робочих місць. У мітингу біля Бранденбурзьких воріт беруть участь лікарі, медсестри, санітари, а також керівники клінік. Голова Ради німецьких лікарень Рудольф Кестерс закликав федеральні і земельні власті виділити на потреби клінік додатково 6,7 мільярда євро. У середу уряд ФРН пообіцяв направити на розвиток німецької медицини 3 мільярди євро. "Це - економічний зашморг на шиї медицини, - прокоментував це рішення Рудольф Кестерс. - Близько 2100 лікарням Німеччини загрожує банкрутство, "а це - потенційний удар по пацієнтах".

В ролі організаторів акції протесту виступили Рада німецьких лікарень, Союз дій медиків, Об`єднання лікарів, окремі клініки, профспілки, комунальні і церковні працедавці. За оцінками поліції, це - найбільша демонстрація медиків в Німеччині. Учасники акції протесту прибули до Берліна зі всієї Німеччини на 600 автобусах, а також спецпотягах.

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