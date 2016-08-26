Боротьба з курінням: Світовий банк ініціює підвищення акцизу на тютюнові вироби в Україні

Як повідомили УНІАН у МОЗ, сторони обговорили питання співпраці з імітаційного моделювання оподаткування тютюнових виробів (TaXSiM) та надходжень від податків на тютюнові вироби в Україні. Кошти від акцизного збору експерти Світового банку пропонують спрямувати на розвиток системи громадського здоров’я в Україні.

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Приклади дієвості моделі TaXSiM вони проілюстрували на пройденому досвіді інших країн. Наприклад, у Філіппінах за рахунок впровадження моделі з тютюну вдалось акумулювати 3,6 млрд дол. США і залучити їх для охоплення медичним страхуванням бідних громадян.

Експерти з питань охорони здоров’я Світового банку Патріціо Маркеза та Олена Дорошенко запропонували МОЗ України зробити підрахунки як вплине збільшення акцизного податку на тютюнові вироби і використання цих коштів для розвитку системи охорони здоров’я.

Супрун підкреслила, що в країні вже триває робота у цьому напрямку та подякувала за підтримку міжнародних партнерів. «Для зрушення з місця цього питання актуально отримати нові доведені дані для ґрунтовної аргументації підвищення збору від продажу тютюнових та алкогольних виробів та зробити їх цільовими», - підкреслила вона.

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Кошти від збільшення акцизу можна було б спрямувати на інтервенції для розвитку первинної ланки медичної допомоги, а також для відшкодування вартості ліків, які запобігають серцево-судинним захворюванням, - вважає радник в.о. Міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.

Як повідомила начальник Управління громадського здоров’я МОЗ України Світлана Осташко, питання збільшення акцизу на алкоголь та тютюн обговорюється з Міністерством фінансів України тривалий час. Наглядне моделювання із визначенням основних переваг, на її думку, допоможе пришвидшенню консенсусу між відомствами у цьому питанні.

До кінця серпня спеціалісти Світового банку планують низку робочих зустрічей за участі фахівців Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров’я, аби розробити сценарії стосовно рішень Уряду про подальше збільшення акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні та спрямування їх на охорону здоров’я.

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Модель ВООЗ для імітаційного моделювання оподаткування тютюнових виробів (TaXSiM) розроблена групою економістів на основі вивчення структури і динаміки розвитку ринків тютюнових виробів у багатьох країнах. Модель TaXSiM покликана допомогти країнам у проведенні аналізу податкової політики, оцінці впливу та прийнятті рішень. Моделювання дозволяє описати поточну ринкову ситуацію та податковий режим щодо сигарет, споживаних на внутрішньому ринку в певній країні, і спрогнозувати вплив змін в області оподаткування на ціни для кінцевих споживачів, обсяги річного споживання і податкові надходження для Уряду.