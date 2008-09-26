Індійські фармацевти допомогли постраждалим від повені в Україні

Індійські фармацевтичні компанії надали постраждалим від повені у західному регіоні України гуманітарну допомогу у вигляді лікувальних препаратів вартістю приблизно 1 млн. грн. (близько 250 тис. доларів).

Урочиста церемонія передачі ліків відбулася сьогодні в УНІАН під час прес-конференції “Від Гімалаїв до Карпат – в біді разом”.

Ініціаторами акції виступили Східно-Європейський Інститут Розвитку (СЄІР) та Асоціація індійських виробників фармацевтичної продукції (АІВФП).

Загалом, для лікування постраждалих від стихії людей надано лікувальні препарати 23 найменувань у загальній кількості 456 593 одиниці.

Як підкреслили представники СЄІР та АІВФП, всі ліки виготовлені найкращими індійськими підприємствами, сертифіковані за міжнародними стандартами і мають терміни придатності від 2009 до 2012 років.

Пояснюючи свій крок, голова АІВФП доктор У.П Р.МЕНОН, зокрема, зазначив, що індійський народ, як ніякий інший, гостро відчуває біль українців, оскільки часто потерпає від подібних стихійних лих.

У свою чергу, посол Індії в Україні Дебабрата САХА зазначив, що його країна є другим за величиною постачальником ліків до України, індійські препарати високоякісні і доступні за ціною для українців, а виробники фармацевтичної продукції з Індії акредитовані на світовому рівні.

У свою чергу, заступник міністра охорони здоров’я України і керівник штабу з ліквідації наслідків повені Володимир ЮРЧЕНКО подякував за надану гуманітарну допомогу і запевнив індійську сторону, що кожна пігулка чи ампула будуть передані конкретному постраждалому. За його словами, вся гуманітарна допомога вже розподілена між жителями західних областей, а з урахуванням нинішнього внеску, загалом постраждалому регіону надано благодійної допомоги у вигляді ліків на суму 3,5 млн. грн.

А щоб у хворих не виникало ніяких підозр стосовно якості індійських препаратів, член правління СЄІР Віталій КОНОНОВ запропонував МОЗ розглянути можливість надання разом з ліками копій міжнародних сертифікатів їхньої якості.