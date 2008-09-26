Київ закупив вакцину від грипу на півмільйона гривень

Місцева влада закуповує вакцину проти грипу, але насильно обіцяють нікого не прищеплювати.

Загальнодержавної кампанії по вакцинації проти грипу в Україні не буде. Як розповіли в прес-службі Міністерства охорони здоров’я, щеплення проти грипу - ініціатива місцевої влади, яка за свої гроші закуповує вакцину для соціально незахищених верств населення, інтернатів, будинків для старих і т.п.

Офіційно Міністерство охорони здоров’я поки ще не дало початок вакцинації. Як вдалося з`ясувати в столичного лікаря-імунолога Олега Назара, папери з міністерства, у якій буде зазначений очікуваний штам вірусу й передбачуваний час його появи в країні, на сьогодні не приходили. «До цього часу починати прищеплюватися просто нема сенсу. Але робити це краще заздалегідь, коли на вулиці ще тепла погода й організму легше виробити до зарази імунітет», - говорить Назар.

В управлінні охорони здоров’я Києва закупили вакцини на 500 тисяч гривень (це майже 30 тисяч доз). Незабаром у столиці прцюватимуть кабінети вакцинації, де громадян прищеплювати будуть за гроші. Ціна за одне щеплення, приблизно, буде від 50 до 100 гривень - все залежить від престижу клініки. «В аптеках купити вакцину від грипу не можна, - розповів Володимир Романюк, імунолог і головлікар лікарні №5, - препарат повинен постійно зберігається при температурі +4 градуси. Якщо цього не дотримуватися, то вакцина втрачає свої якості, лікарі не будуть використовувати препарати, принесені пацієнтами».

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