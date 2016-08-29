Україна отримала від США автомобілі для медичної евакуації в польових умовах

Збройні сили України отримали від США перші 5 автомобілів для медичної евакуації у польових умовах

Київ. 27 серпня. УНІАН. Збройні сили України отримали від США перші 5 автомобілів для медичної евакуації у польових умовах.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, на плацу Центрального містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки представники Збройних сил США передали Україні перші п’ять із запланованих 40 автомобілів BURTEK B4731, призначених для надання швидкої допомоги у польових умовах.

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З української сторони в церемонії взяли участь виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун та начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Американську сторону представили командувач сухопутних військ Збройних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес та начальник регіонального медичного управління ЗС США в Європі бригадний генерал Деніс ЛіМастер.

Супрун подякувала американській стороні за надану допомогу та висловила сподівання, щоб ці автомобілі завжди використовувалися лише для навчальних цілей, а не для реальної евакуації поранених з поля бою.

Своєю чергою Ходжес запевнив присутніх, що американська сторона і надалі всіляко допомагатиме Україні.

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Усі охочі мали змогу ознайомитися з конструкцією, призначенням та комплектацією переданих автомобілів. Після належної підготовки українського обслуговуючого та медичного персоналу усі автомобілі будуть передані до військових частин, які виконують завдання у зоні проведення АТО.

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Збройні сили України отримали від США перші 5 автомобілів для медичної евакуації у польових умовах

Київ. 27 серпня. УНІАН. Збройні сили України отримали від США перші 5 автомобілів для медичної евакуації у польових умовах.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, на плацу Центрального містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки представники Збройних сил США передали Україні перші п’ять із запланованих 40 автомобілів BURTEK B4731, призначених для надання швидкої допомоги у польових умовах.

З української сторони в церемонії взяли участь виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун та начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Американську сторону представили командувач сухопутних військ Збройних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес та начальник регіонального медичного управління ЗС США в Європі бригадний генерал Деніс ЛіМастер.

Супрун подякувала американській стороні за надану допомогу та висловила сподівання, щоб ці автомобілі завжди використовувалися лише для навчальних цілей, а не для реальної евакуації поранених з поля бою.

Своєю чергою Ходжес запевнив присутніх, що американська сторона і надалі всіляко допомагатиме Україні.

Усі охочі мали змогу ознайомитися з конструкцією, призначенням та комплектацією переданих автомобілів. Після належної підготовки українського обслуговуючого та медичного персоналу усі автомобілі будуть передані до військових частин, які виконують завдання у зоні проведення АТО.

*** Карета швидкої допомоги у польових умовах BURTEK B4731 розроблена на базі автомобіля «Хаммер». Вона може перевозити чотирьох пацієнтів на ношах або шістьох сидячих. Кабіна для пацієнтів обладнана системами опалення та кондиціювання, а також системами подачі кисню для шістьох хворих і всіма необхідними засобами для надання першої невідкладної медичної допомоги.

. Вона може перевозити чотирьох пацієнтів на ношах або шістьох сидячих. Кабіна для пацієнтів обладнана системами опалення та кондиціювання, а також системами подачі кисню для шістьох хворих і всіма необхідними засобами для надання першої невідкладної медичної допомоги.