Середня тривалість життя в Україні значно нижча від країн Європи, а геріатрична допомога недостатня

Середня тривалість життя в Україні становить 67 років (чоловіків 61,5 p., жінок - 73,4 p.), що нижче, ніж у країнах Східної Європи на 4 - 5 років, а країнах Західної Європи - майже на 11 -13 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прес-релізі Житомирського обласного центру здоров’я, підготовленого до Міжнародного дня людей похилого віку, що відзначатимуть 1 жовтня.

У різних регіонах України люди старіють по-різному, а діапазон коливань загального показника старіння в окремих областях досить великий - від 18,2% у Закарпатській області до 28,8% у Чернігівській. Найвищі показники старіння відзначаються в таких сільськогосподарських областях, як Вінницька (26,2%), Черкаська (26,7%), Полтавська (26,4%), Сумська (25,8%), Житомирська (24,8%), а найнижчі - в Рівненській (19,8%), Івано-Франківській (21,4%) і Херсонській (22,5%) областях, зазначається у прес-релізі.

У документі також підкреслюється, що за станом здоров`я 43,1 % населення України старше працездатного віку (41,8% міських і 45,0% сільських мешканців) потребують періодичного медичного нагляду і профілактичних реабілітаційних заходів.

Також житомирські медики наводять статистичні дані, згідно яких серед населення старше 70 років - 18,3% потребують щоденної соціально-побутової допомоги, 82% постійно приймають ліки, а серед старших 80-ти років - 20% потребують спеціалізованої психіатричної допомоги.

Орієнтовна вартість медичного обслуговування у державі, в середньому, на одну людину літнього віку становить 675,8 грн у рік, що у кілька разів вище від реального забезпечення.

Також у державі відсутня єдина скоординована система геріатричної допомоги населенню, наголошується у документі.